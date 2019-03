Grosse Schulthek-Verkäufe in Jona und Uster

Bei der Wahl eines Schultheks beeinflussen immer mehrere Fragen die Kaufentscheidung. Diese beinhalten unter anderem die Verstellbarkeit, das Gewicht, die Ergonomie, die Farbe und das Design des Theks. Den Kindern gefällt ein Sujet besser, während aber die Eltern ein Modell bevorzugen, das vielleicht leichter oder besser verstellbar ist. So entstehen manchmal Szenen, die dem Familienleben nicht förderlich sind.

Die Papeterie Köhler organisiert auch dieses Jahr wieder Thek-Verkaufsausstellungen mit der umfassendsten Auswahl der Region. Da finden Sie jetzt die grösste Auswahl der Region mit allen bekannten Marken, wie Ergobag, Racoon, Satch, Funki, Step-by-Step, Beckmann und vielen weiteren zum Kauf. Nehmen Sie sich die Zeit, lassen Sie sich von erfahrenen Papeteristinnen die Vorteile jedes einzelnen Modells erläutern. So können Sie besser entscheiden und die richtige Wahl für das Kind treffen. Somit sind am Schluss alle zufrieden.

Am 16. März im Restaurant Kreuz in Jona und am 30. März im Hotel Illuster in Uster finden die zukünftigen Schüler jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr eine grosse Thekauswahl anlässlich der grossen Thek-Ausstellung. Wurde das passende Modell ausgewählt, kann dieses gleich mitgenommen werden. So entstehen keine Warte- oder Bestellzeiten und das Kind kann sich länger am neuen Schulthek erfreuen. Zur Beratung stehen während diesen Stunden die erfahrenen und motivierten Mitarbeiterinnen der Papeterie Köhler für Fragen mit Tipps gerne zur Verfügung. Als Dank für den Besuch in der Papeterie erhält jeder Schulthek-Käufer einen Einkaufsgutschein im Wert von 10 % des Betrages, welcher später für das passende und benötigte Schulmaterial verwendet werden kann.

Nehmen Sie sich Zeit und entdecken Sie das umfangreiche Sortiment der Papeterie Köhler, welches je nach Standort von Büroartikeln, Glückwunschkarten und Schreibgeräten über Papeterieprodukte bis hin zu Büchern und Spielen führt. Ein Besuch lohnt sich immer.