Der Regierungsratskandidat mit dem eigenen Weg

«Hier oben ist es einfach herrlich.» Thomas Vogel nimmt die Sonnenbrille ab und blickt in die Ferne. Dann zupft er sich sein schwarzes Jackett zurecht, das er mit weissem Hemd und beiger Hose kombiniert hat. Der Vollbart ist getrimmt, die Haare nach hinten gegelt. Andächtig schaut Vogel an den kolossalen Mauern von Schloss Kyburg hoch. Vogel ist historisch interessiert. Ein Interesse, das auch in seiner Mitgliedschaft in der Zunft zur Weggen zum Ausdruck kommt. Seit mehreren Jahren ist Vogel Zünfter der geschichtsträchtigen Zürcher Handwerksvereinigung der Bäcker und Müller.