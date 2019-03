Zwischen Schafen, Züchtern und Veganern

Rund 600 Schafe stehen in der Reithalle Buchholz in Uster. Sie sind in verschiedene Kategorien unterteilt, die mit Gitter voneinander abgetrennt sind. «Mutterschafe über 12-16 Monate» steht da beispielsweise. Es riecht etwas streng, immer wieder ist lautes Blöken zu hören. An den Wänden sind die männlichen Tiere in einer Reihe an einer Kette angebunden.