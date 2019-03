Von «Schaben» und «scheissfreundlich»

«Häsch e Schabe?» Lang, lang ist’s her, seit ich diesen Ausdruck gehört habe. Es muss in der Pubertät gewesen sein. Ich weiss nicht, ob dieser antiquierte Ausdruck für «es Schätzli» noch bekannt ist. Und ich weiss ebenfalls nicht, was die aktuellen Ausdrücke Jugendlicher heute sind. Was mich viel mehr fasziniert, ist, dass liebevoll oder positiv gedachte Benennungen oft einen negativen Ursprung haben. «Schabe» ist eine Motte und ein Kratzwerkzeug.