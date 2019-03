In der ersten Morgenstunde bissen die Bagger-Zangen zu

Unter der Brücke leuchten die vielbeschäftigten Arbeiter in ihrer orangen Kleidung in die Nacht. Auf beiden Seiten der Brücke stehen zwei riesige Scheinwerfer, die in die Dunkelheit zünden und bis zum Waldrand das ganze Feld erhellen. Der Auspuffdeckel des Aggregats klappert vor sich hin, während die Bauleitung und Schaulustige auf der Kreuzung Wolfhaldenweg-Neugutweg darauf warten, dass es endlich losgeht.