Ein Grossstädter zu Besuch

Gestern bin ich mit den Kindern an die Fasnacht Robenhausen in Wetzikon gegangen. Das Mädchen hat sich als kleine Indianerin verkleidet, der Junge als Migros-Verkäufer und ich als leicht genervter Papi. Denn Fasnacht ist nicht so mein Ding. Und Erwachsene in Kostümen finde ich affig.