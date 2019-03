Orientalischer Klamauk

Dieses Wochenende ist Fasnacht in Rüti. Wenn einem plötzlich Männer in roten Kaftanen und mit Fez auf dem Kopf begegnen, so dürften diese unterwegs zum Bierkommers des Fasnachtvereins Hilaria sein. Nach dem feuchtfröhlichen orientalisch angehauchten Auftakt folgt der klassische Maskenball mit Maskenprämierung sowie die Kinderfasnacht am Sonntagnachmittag.

Lange Tradition

Wie im Fachbuch zur Zürcher Oberländer Fasnachtsgeschichte «Fasnacht im Wandel der Zeit» erklärt wird, war die Fasnacht in Rüti schon vor der Gründung der Hilaria im Jahr 1890 ein grosses Thema. Der Name Hilaria stammt vom lateinischen Wort hilarius ab, das heiter, fröhlich, froh oder vergnügt bedeutet.

Auch orientalische Kostüme traten schon ab 1860 immer wieder auf und wurden 1933 vom damaligen Präsidenten Max Hürlimann offiziell vorgeschrieben. Aus der orientalischen Thematik stammt auch der Titel allmächtiger Pascha für den Präsidenten.

Bierkommers als Männerfest

Die Fasnacht beginnt mit dem Bierkommers, der Generalversammlung der Hilaria. Wobei der Titel Generalversammlung hier natürlich nicht ganz ernst genommen wird. Es geht denn auch eher um Rededuelle, Spass, Gesang und Bier.

Für die Teilnahme muss man Mitglied der Hilaria Rüti sein, volljährig und männlich. Frauen sind beim Bierkommers nicht zugelassen. «Es ist ein Männeranlass mit Tradition. Dass nur Männer teilnehmen können, war seit den Anfängen der Hilaria so und wird auch so beibehalten», sagt Heinz Koller. Als Pascha des Kronrates ist er die oberste Autorität und führt durch das Programm. Der Bierkommers findet dieses Jahr zum 128. Mal statt.