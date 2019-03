Knie-Plakate auf neuen 1-Franken-Briefmarken

Der «National-Circus Knie» feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Das Unternehmen hat in seiner Geschichte oft mit schönen Plakaten geworben. Die Post widmet dem Zirkus darum zwei 1-Franken-Briefmarken, die auf einem Kleinbogen à acht Marken gekauft werden können. Der Bogen zeigt zwei der bekanntesten Plakate des Zirkus Knie, nämlich die Kreationen des Grafikers Herbert Leupin und des Kunstschaffenden Hans Erni, deren Plakatkunst über die Landesgrenzen hinaus Beachtung fand.

Der Clown, der die aufeinander getürmten Buchstaben K, N, I und E auf seinem Knie balanciert, ist wohl das bekannteste Plakat-Sujet des Schweizer National-Circus und auch eines der bekanntesten Reklamemotive der Schweiz. Das Zirkusplakat, das Herbert Leupin 1956 geschaffen hat, wurde nicht nur mehrfach ausgezeichnet, man findet den «Leupin-Clown» heute noch immer auf diversen Merchandising-Artikeln, Publikationen, Fahrzeugen und Kleidern des Circus Knie wieder.

Hans Ernis erstes Plakat für den Circus Knie wiederum entstand 1966 – sein Schaffen erstreckte sich über mehr als 80 Jahre.

Die beiden Knie-Briefmarken mit dem Frankierwert von 1 Franken sind ab sofort in Schweizer Postfilialen und unter www.postshop.ch erhältlich. Zum 100. Geburtstag lädt die Familie Knie das Publikum ausserdem nach Rapperswil zu zwei Arena-Vorstellungen mit Akrobaten, Clowns und Freddy Nock als Seiltänzer ein. Sie finden am Samstag, 16. März 2019 um 15 und 19 Uhr auf dem Hauptplatz in Rapperswil statt. Bei schlechtem Wetter werden die Vorstellungen auf Sonntag, 17. März, verschoben.



Die Jubiläumspremiere mit Giacobbo/Müller findet wiederum am Donnerstag, 21. März 2019, um 19.30 Uhr auf dem Kinderzoo-Parkplatz in Rapperswil statt. Die Jubiläumstournee dauert bis 17. November 2019. Unter dem Titel «Mode Circus Knie» zeigt das Textilmuseum St. Gallen ausserdem Kostüme aus der Zeit von Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute. Die Ausstellung dauert bis Januar 2020. (ple)