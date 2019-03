Illnauer Grossüberbaung nimmt nächste Hürde

Es ist das Sorgenkind der raumplanerischen Bemühungen in Illnau-Effretikon. Im Illnauer Gebiet Hagen will ein privater Investor eine Grossüberbauung mit rund 130 Wohnungen bauen. Das Vorhaben stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik, insbesondere wegen seines baulichen Ausmasses.