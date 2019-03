Den Rock’n’Roll aus dem Hut gezaubert

Man sieht an diesem Abend zwei Generationen Slash-Fans in Dübendorf. Viele tragen verwaschene Guns-N‘-Roses-Shirts. Schwarz ist die angesagte Farbe in der Samsung Hall. Die gute alte Jeans-Kutte mit den aufgenähten Band-Logos hat wohl ausgedient. Genauso wie die Heavy-Metal-Matte von einst: Wilde Mähnen sind in der Minderheit. Keine Haare oder Kurzhaarschnitt, dazu Bärte in allen Längen, dominieren die Szenerie. Die Vorfreude auf das Konzert ist fühl- und sichtbar.