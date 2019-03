Clientis verkleinert Hauptsitz in Wetzikon

Der neue Hauptsitz der Clientis Zürcher Regionalbank ist der Vorbote für die zahlreichen Verdichtungsprojekte, die in Unterwetzikon noch folgen werden. An der Spitalstrasse plante die Bank ein fünfstöckiges Bürogebäude und gleich daneben ein siebenstöckiges Wohnhaus. Die maximale Gebäudehöhe beträgt in dieser Bauzone 21,5 Meter. Die Bank hoffte, den Gebäudekomplex Anfang 2020 beziehen zu können. Doch dazu kommt es nicht.