13 Kandidaten, eine Bühne

«Spannende Themen, die den Kanton Zürich beschäftigen», versprach Moderator Oliver Steffen den knapp 200 Anwesenden im Wetziker Kronensaal. Denn entscheidend seien nicht das Lächeln von den Plakaten, sondern die Inhalte. In zwei Durchgängen debattierten fünf bisherige und acht neue Anwärter auf einen der sieben Regierungsratssitze. Den ersten Teil bestritten Walter Angst (AL), Mario Fehr (SP, bisher), Hanspeter Hugentobler (EVP), Jörg Mäder (GLP), Carmen Walker Späh (FDP, bisher) und Ernst Stocker (SVP, bisher).

Steffen startete mit der Verkehrspolitik. Er vermisste Fortschritte und fragte: «Wo sind die Visionen?» Man müsse Wohnen und Arbeiten näher zusammenbringen, sagte Walter Angst. «Die Zukunft sind nicht immer noch mehr S-Bahnen.» Ernst Stocker entgegnete, man arbeite bereits am inneren S-Bahn-Netz. «Jeder andere Kanton ist neidisch auf Zürich.» Die Lücke der Oberlandautobahn hingegen sei ein «echtes Problem». Angst pflichtete ihm sogar bei, man müsse den Lückenschluss aber umweltverträglich umsetzen. Dies zeichne sich jetzt zwar ab, aber erst «nachdem man es dreimal falsch geplant hat».

«Ich werde sehr alt sein, wenn die Oberlandautobahn gebaut wird.» Hanspeter Hugentobler (EVP)

Hanspeter Hugentobler rief in Erinnerung, dass es nur miteinander geht. Wenn es in der Verkehrspolitik langsam vorwärtsgehe, habe das auch mit dem mit Hick-Hack zwischen links und rechts zu tun. «Man hats heute ganz schwer, einen Kompromiss zu finden.» Er glaube auch nicht an eine rasche Umsetzung des Lückenschlusses. «Ich werde sehr alt sein, wenn die Oberlandautobahn gebaut wird.»

«Ist ein Therapeut anwesend?»

Zur Frage, ob es noch 20 Jahre gehe, bis das fehlende Teilstück fertig gebaut sei, sagte Jörg Mäder: «Sicher länger als die vielen Versprechungen, die nun im Raum stehen.» Das Problem sei, dass die Leute den Arbeitsweg in Minuten rechneten, nicht in Kilometern. «Wenn wir irgendwo einen Stau lösen, verlängert sich einfach die Strecke.» Angesprochen auf die ebenfalls seit Jahrzehnten nicht umgesetzte Umfahrung in Wetzikon, sagte Carmen Walker Späh, man werde demnächst eine Lösung präsentieren. Wie die aussieht wollte sie indes noch nicht verraten. Und zur Oberlandautobahn kündigte sie an: «2020 werde ich eigenhändig mit allen Kisten nach Bern reisen und Simonetta Sommaruga das Dossier übergeben.»

«Bei uns rufen die Leute aus, wenn der Zug eine oder zwei Minuten zu spät ist.» Mario Fehr (SP)

Mario Fehr sprach beim Verkehr von Jammern auf hohem Niveau. Die Verkehrssituation in Zürich sei viel besser als im Ausland. «Bei uns rufen die Leute aus, wenn der Zug eine oder zwei Minuten zu spät ist.» Sein Votum war ein Beispiel dafür, wie sehr die Bisherigen zusammenhielten und versuchten, ihre Erfolge zu betonen. Als Fehr zum x-ten Mal erwähnte, dass die Kriminalität auf dem tiefsten Stand seit 40 Jahren sei und Stocker anschliessend auch noch den gesunden Finanzhaushalt pries, wurde es Jörg Mäder zu viel. «Ist ein Gruppentherapeut anwesend?», fragte er ins Publikum.