Wo Schwalben mit dem Handy angerufen werden

«Soweit wir wissen, gibt es nur diese eine Mehlschwalbenkolonie in Maur», sagt Rosette Chaudhuri. Sie ist Obfrau des Natur- und Vogelschutzvereins Maur-Zumikon und findet, dass man die Vögel unbedingt schützen muss. Mehlschwalben sind nämlich als potentiell gefährdet eingestuft. Deshalb weiht der Verein am Samstag ein neues Schwalbenhaus in Maur ein. Es wird im Hühnerhof des Obstbauern Bachofen in der Nähe der Schifflände stehen. Zur Einweihung organisiert der Verein einen Apéro im Hühnerstall.