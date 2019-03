Ustermerin greift dunkles Geschichtskapitel auf

Der zweite Weltkrieg, drei Arbeitslager im österreichischen St. Georgen an der Gusen und die Frage nach deren Einfluss auf unser heutiges Leben beschäftigten Barbara Stengl in ihrem Debütroman «Siehst du mich?». Im Buch verflocht die Ustermerin Erzählungen und historische Fakten zu einer fiktiven Geschichte.

Eine Entdeckung wirft Fragen auf

Auf das Thema kam Stengl als sie vor zehn Jahren den Heimatort ihrer Mutter besuchte: das kleine österreichische Dorf St. Georgen an der Gusen nahe der Donau. Beim Spazieren in der Nähe des Dorfes machte sie damals eine überraschende Entdeckung. Inmitten eines Wohnquartiers mit mehreren Einfamilienhäusern fand sie eine Konzentrationslager-Gedenkstätte vor. Es soll an 40‘000 Menschen erinnern, die an diesem Ort im zweiten Weltkrieg ihr Leben lassen mussten. Wo heute Familien leben und Kinder aufwachsen, standen in der NS-Zeit drei Arbeitslager.

«Das Thema liess mich nicht mehr los.» Barbara Stengl, Autorin aus Uster

Stengl hat davon nie etwas mitbekommen. Auch ihre Mutter, die in diesem Ort aufgewachsen ist, habe nichts darüber gewusst. Die Ustermerin fragte sich: Was muss passiert sein, dass ein ganzer Ort darüber schweigt? Inwiefern beschäftigt uns diese Vergangenheit heute? Welchen Einfluss nimmt das dunkle Geschichtskapitel auf das Leben der jüngeren Generation?

«Das Thema liess mich nicht mehr los», erzählt Stengl. Die Geschichte dieser Menschen bewegte sie. «Ich wollte mehr darüber erfahren.» Weil ein ganzer Ort darüber schwieg, begab sie sich auf eine Spurensuche. Der Idee, einen Roman darüber zu schreiben, widersetzte sie sich zuerst. Schliesslich aber gab sie nach.

Bewegende Geschichte mit nachhaltigem Einfluss

Für ihren Roman hat Stengl drei Jahre lang recherchiert. In dieser Zeit sprach sie auch mit ein Dutzend Menschen aus dem österreichischen Ort. «Sie zeigten mir Fotoalben und erzählten mir ihre Lebensgeschichte.» Die Ustermerin wollte wissen: Was haben sie unbewusst oder bewusst aus der Zeit des Nationalsozialismus mitgenommen? Und wovor mussten die Leute die Augen verschliessen, um weiter leben zu können?

Ihre Eindrücke spann Stengl zu einer fiktiven Familiengeschichte. Auf 264 Seiten erzählt die frisch gebackene Autorin von drei Generationen, die auf tragische Weise mit Geschehnissen aus der NS-Zeit verbunden sind. Im Fokus steht dabei die junge Protagonistin Nina, die ein dunkles Familiengeheimnis aus der Vergangenheit aufdeckt, das aber noch immer Einfluss auf ihr Leben nimmt.

Die Auseinandersetzung mit diesem bewegenden Thema ist an Stengl nicht spurlos vorbeigegangen. «Ich habe für den ganzen Ort ein Gefühl der Hochachtung entwickelt. Ich verspüre eine Mischung aus Mitgefühl und Ratlosigkeit.»

Vom Schreibfieber gepackt

Geschrieben hat Stengl ihren Debütroman überwiegend in Uster. Zwei Jahre lang benötigte die 45-Jährige, bis sie die passenden Worte, Charaktere und Erzählperspektiven gefunden hatte. «Ich bin sehr perfektionistisch veranlagt», so Stengl. Auch jetzt – wo das Buch schon fertig ist – sehe sie noch Verbesserungspotential.

Stolz ist die 45-Jährige trotzdem auf ihr vollendetes Werk. Sie freut sich auf ihre erste Lesung am 8. März in der Buchhandlung Doppelpunkt in Uster. Derweilen arbeitet sie schon an ihrem nächsten Buch. Vom Schreibfieber gepackt, will Stengl einen zweiten Roman publizieren. Stoff aus ihrer ersten Geschichte gäbe es genug. Von einer Fortsetzung sieht Stengl aber ab. «Ich will mich diesmal an eine etwas lockerere Materie wagen», meint sie. Mehr über den Inhalt oder das Erscheinungsdatum könne sie aber noch nicht sagen.

Lesung im «Doppelpunkt»

Die Ustermer Buchhandlung «Doppelpunkt» lädt am Freitag, 8. März, um 20 Uhr zur Lesung mit Barbara Stengl. Die Autor in wird ihren Debütroman «Siehst du mich?» vorstellen. Der Eintritt kostet 15 Franken. Anmelden kann man sich unter info@doppelpunkt-uster.ch. (red)