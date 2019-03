Ständerat gibt grünes Licht für Doppelspur Uster-Aathal

Rund 12 Milliarden Franken, die sich auf rund 200 grössere und kleinere Infrastrukturprojekte verteilen: Das sind die Ausbaupläne des Bundesrates im Schweizer Bahnnetz, welche er Ende Oktober vorgestellt hatte. Auch regionale Strecken sind im Ausbauschritt 2035 enthalten. Unter anderem der Brüttenertunnel zwischen Winterthur und Bassersdorf. Dieser steht auch auf dem Gebiet von Wangen-Brüttisellen. Aber auch der Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen um ein viertes Gleis sowie eine Doppelspur auf der Strecke zwischen Uster und Aathal sind aufgelistet.

Unterstützung für Doppelspur

Am Donnerstag hat sich nun der Ständerat als Erstrat über die Vorlage gebeugt. Und die kleine Kammer gab den Plänen des Bundesrates grünes Licht. Wie der Rat mitteilte, hiess er die vom Bundesrat für den Ausbauschritt 2035 vorgeschlagenen Projekte oppositionslos gut. Zudem möchte der Ständerat noch weitere Projekte umsetzen und stockte das Budget daher um rund 900 Millionen auf.



Die Zustimmung des Ständerates hat auch Auswirkungen auf das Oberland. Vor allem auf der Strecke zwischen Uster und Aathal soll das Nadelöhr beseitigt werden. Der Abschnitt zwischen Oberuster und der Station Aathal soll auf eine Doppelspur ausgebaut werden. Der Ausbau dieser Strecke auf zwei Spuren ist seit langem eine Forderung verschiedener Verkehrspolitiker aus der Region.

Nachdem es zuletzt im Raum Uster zu Zwischenfällen bei Barrierenübergängen gekommen war, kam jedoch die Befürchtung auf, dass sich die Probleme bei Bahnübergängen durch die Doppelspur in Zukunft noch verschärfen könnten. Gemeinderat Paul Stopper forderte deswegen mit einer Motion eine umfassende Analyse sämtlicher Bahnübergänge in Uster und schlug den Bau eines neuen Bahnhofs in Oberuster vor (wir berichteten).

Nationalrat tagt im Sommer

Die Ausbaupläne des Bundes sind wegen des erwarteten Wachstums des Verkehrsaufkommens nötig. Im Personenverkehr wird die Nachfrage bis 2040 um 51 Prozent steigen. Beim Güterverkehr erwartet der Bund bis in 22 Jahren eine um 45 Prozent höhere Nachfrage. Der Ausbau wird über den Bahninfrastrukturfonds (BIF) finanziert und ist haushaltsneutral. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat, der voraussichtlich in der Sommersession darüber entscheiden wird.

Ständerat hat Zusatzwünsche



Wegen des ungenügenden Planungsstandes hatte der Bundesrat beantragt, den Durchgangsbahnhof Luzern und das Herzstück der trinationalen S-Bahn Basel nicht in den Ausbauschritt 2035 aufzunehmen. Die Mehrheit des Ständerats ist anderer Meinung. Die kleine Kammer entschied am Donnerstag oppositionslos, die Projektierung der beiden Vorhaben in den Ausbauschritt 2035 aufzunehmen.



Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga bezeichnete die Aufnahme der beiden Projekte als «finanzierbar und im Zeitraum bis 2035 realisierbar». Es gebe immer noch mehr Wünsche. Sie warne aber davor, das Fuder zu überladen: «Sonst haben wir wegen der zu vielen parallel laufenden Projekte unerwünschte Verspätungen auf dem Bahnnetz.»



Die vom Bundesrat ebenfalls zurückgestellte Direktverbindung Aarau-Zürich soll nach dem Willen des Ständerats explizit in die Liste der Projekte aufgenommen werden, welche für den nächsten Ausbauschritt geprüft werden. In die gleiche Kategorie stellt die kleine Kammer den milliardenschweren Ausbau der Strecken Lausanne-Bern sowie Winterthur-St. Gallen.