R&M steigert Umsatz und Gewinn

Die in Wetzikon ansässige Reichle & De-Massari AG (R&M) teilt mit, dass sie 2018 einen Umsatz von 265,1 Millionen Franken erwirtschaftete. Das operative Ergebnis von R&M betrug 2018 15,6 Millionen Franken (Vorjahr: 14,2 Millionen). Die Gewinnmarge sank aber von 6,1 Prozent auf 5,9 Prozent. Trotzdem erzielte der Hersteller von zukunftssicheren Produkten und Systemen für Kommunikations- und Datennetze damit das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen, das weltweit 1200 Mitarbeiter beschäftigt, konnte den Umsatz gegenüber letztes Jahr um 14,2 Prozent steigern. Über den Reingewinn gibt die Firma traditionell keine Auskunft.

«Ausschlaggebend war die sehr positive Marktdynamik insbesondere in den Marktsegmenten Data Center und Öffentliche Netzwerke. Der starke Umsatzschub wurde unterstützt durch verschiedene Grossprojekte, insbesondere im Mittleren Osten», sagt CEO Michel Riva. Bei Prognosen für das laufende Jahr gehe Riva von einer reduzierten Marktdynamik aus, heisst es in der Mitteilung. «Trotzdem sind wir optimistisch, weiterhin Marktanteile über dem Branchendurchschnitt zu gewinnen», so der CEO.