Der richtige Moment um «loszulassen»

Klar, ein bisschen Wehmut schwinge schon auch mit, sagt Angela Kilchör. «Unsere Musik hat in der Bandprobe, in der Vorbereitung auf das Konzert, nochmals so gut getönt.» Die Sängerin der Oberländer Band Ashes to Beauty glaubt trotzdem das jetzt der richtige Moment ist, um «loszulassen», wie sie es nennt.

«Ich blicke mit grosser Vorfreude und Dankbarkeit auf diesen Abend» Angela Kilchör, Leadsängerin von Ashes to Beauty

Nach zehn Jahren, den beiden Alben «Ashes to Beauty» und «Fly» und vielen Konzerten gibt die Band am kommenden Freitag im Wetziker Scala ihre Abschiedsvorstellung. «Ich blicke mit grosser Vorfreude und Dankbarkeit auf diesen Abend», sagt die Sängerin. Es solle der würdige Abschluss eines Projektes werden, das sie selbst vor zehn Jahren mit ihrer besten Freundin Rachel Scheibler ins Leben gerufen hatte.

«Professionelles Level»

Auch der Schlagzeuger Dave Hunziker blickt mit «einem weinenden und einem lachenden Auge» auf den bevorstehenden Gig. «Es fühlt sich gut und richtig an, dass es nun vorbei ist», sagt er. Dennoch räumt er ein, dass es weh tue die Songs, die einem ans Herz gewachsen seien, ein letztes Mal zu spielen.

«Wir wollten es auf einem professionellen Level machen, und nicht einfach eine Hobby-Band sein.» Angela Kilchör, Leadsängerin von Ashes to Beauty

Zu Beginn musizierten Kilchör und Scheibler zu zweit. Die Sängerin an der akustischen Gitarre, ihre Freundin an der Violine. Nach und nach komplettierte sich die Band mit Pascal Kunz an der Gitarre, Jörg Hoffmann am Bass und Dave Hunziker am Schlagzeug. Rückblickend sagt die Leadsängerin: «Wir wollten es auf einem professionellen Level machen, und nicht einfach eine Hobby-Band sein.»