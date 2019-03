Baby-Giraffe Riana ist die neue Kinderzoo-Attraktion

Grosse Neuigkeiten aus Knies Kinderzoo, die sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet hatten: Der Rapperswiler Zoo gibt die Seelöwenhaltung auf. Die Tiere kommen aber nicht, wie teils berichtet wurde, ins Conny-Land. Am Donnerstag nahm Franco Knie senior an einer Medienkonferenz in der Himmapan-Lodge erstmals offiziell Stellung dazu, was mit den Mähnenrobben geschieht.

Das einstige Delfinarium und jetzige Otarium wird nach der diesjährigen Saison, die am Samstag startet, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Eine neue Tierart als Realersatz ist nicht vorgesehen.