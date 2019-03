Stunde der offenen Tür

Das Fussball-Garderobengebäude im Barzloo ist baulich in einem äusserst schlechten Zustand. Anstelle einer Totalsanierung des Gebäudes will der Pfäffiker Gemeinderat einen Ersatz-Neubau erstellen lassen. Dafür beantragt er der Gemeindeversammlung vom 25. März einen Projektierungskredit in der Höhe von 180’000 Franken.