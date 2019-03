Jetzt wüten die Polit-Vandalen auch im Tösstal

Es ist ein unschönes Bild, dass sich dem Präsidenten der SVP-Bezirk Hinwil seit einiger Zeit bietet: Ein unbekannte Täterschaft verschandelt regelmässig die Wahlplakate seiner Partei. Mindestens fünf Mal hat sie in den letzten Wochen in Fischenthal zugeschlagen. Die Plakate verunziert sie jeweils mit einer unheiligen Allianz aus Penissen, Pentagrammen und Petruskreuzen (ein auf dem Kopf stehendes lateinisches Kreuz). Die beiden letzteren Symbole sind in Satanismuskreisen geläufig.

«Das sind politische Akte.»

Martin Suter, SVP-Bezirkspräsident

«Das ist eine Schweinerei», ärgert sich SVP-Bezirks-Präsident Martin Suter. «Es gibt Leute, die keinerlei Demokratieverständnis haben.» Zuweilen würden die Plakate sogar zerschnitten und damit endgültig unbrauchbar gemacht. Bei Sprühereien könne man immerhin noch einen Reinigungsversuch unternehmen, so Suter. Ist der erfolglos, müssen die Plakate ersetzt werden.

Auf etwa 1‘500 Franken schätzt der Bezirkspräsident den bisher entstandenen Materialschaden. «Den Arbeitsaufwand der Parteimitglieder nicht mit eingerechnet.» Die Zeche zahlen die Kandidaten und die Bezirkspartei.

Vandalismus nicht neu

Dass ihre Wahl-Werbung zum Ziel von Vandalen wird, ist für die SVP zwar nicht neu. Letztes Jahr wurde gar auf eine SVP-Pappfigur geschossen (wir berichteten). Und vor einigen Jahren wurde ein Kandidatenplakat gänzlich entwendet, schlussendlich aber am Bahnhof Wetzikon wieder aufgefunden ̶ vollkommen heil. «Das war lediglich ein Lausbubenstreich, den ich fast noch amüsant fand», sagt Suter.

Die Partei sehe sich aber zum ersten Mal im Tösstal mit solchen Vandalenakten konfrontiert. Und dass nun Plakate durch Sprühereien zerstört würden, sei eine andere Dimension. «Wird beinahe jede Nach ein Plakat versprüht, steckt da eine gewisse kriminelle Energie dahinter», ist sich Suter sicher. «Das sind politische Akte.» Der SVP-Bezirkspräsident verdächtigt einen unzufriedenen Teenager. «Das ist wahrscheinlich ein schwarzgekleideter Jugendlicher, der gerade eine schwierige Zeit durchmacht.»

«Wir haben jetzt ein Auge auf die Situation und werden sicher auch mal in der Nähe sein, wenn sowas passiert.»

Martin Suter

Zumindest bezüglich ihres Vandalismus schien es die Täterschaft nicht ganz einfach gehabt zu haben: Zuerst habe sie nur mit roter Farbe Penisse auf die Plakate gezeichnet, weiss Suter. «Das hat man aber nicht so gut gesehen, weil wir selbst viel Rot auf unseren Plakaten haben. Jetzt hat er sich eine neue Spraydose gekauft und auf Schwarz und dieses Teufelszeugs gewechselt.»

Seinen Verdacht hat der Präsident auch schon seinen Parteimitgliedern mitgeteilt und sie gebeten, achtsam zu bleiben. «Wir haben jetzt ein Auge auf die Situation und werden sicher auch mal in der Nähe sein, wenn sowas passiert.» Zudem hat die Bezirkspartei bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt eingereicht.

Andere Parteien kaum betroffen

Andere Parteien, die in Fischenthal werben, verurteilen solche Vandalenakte, wie sie auf Anfrage schreiben. Diese «zeugen nicht von demokratischen Spielregeln» (Grüne), seien «undemokratisch» (EVP) und «nicht tolerierbar» (SP). Die BDP findet sie «nicht notwendig». Solange lediglich «mal ein Schnauz drauf gemalt wird», könne man das als Partei jedoch mit Humor nehmen.

Die FDP sieht hinter Kritzelattacken auf Plakate «kein System», es seien Aktionen Einzelner. Bei den letzten Kantonsratswahlen sei eines ihrer Plakate an einer Stelle ständig heruntergerissen worden. Ein anderes in der Nähe hingegen nie.

In letzter Zeit scheint einzig die EDU noch Opfer von Vandalismus geworden zu sein, in Gossau. Vandalismus sei leider einfach eine Tatsache, schreibt die Partei. Solange der nicht überborde, müsse man das Thema aber nicht «aufbauschen».