Grüngutsammlung wird neu organisiert

Bisher fand die Grüngutsammlung in Wildberg zwischen Anfang April und Ende Oktober jeweils an einem Samstag statt. «Dies war nicht so ideal, denn viele Bewohner arbeiten hauptsächlich über das Wochenende in ihrem Garten», sagt Sabine Oberländer, Gemeinderätin und Vorsteherin des Ressorts Soziales und Gesundheit. Ausserdem musste man bisher persönlich anwesend sein und sein Grüngut an den vorbestimmten Sammelpunkten übergeben.