Gibt es einen Run, dann hat Volg ein Problem

Volgkunden können in ihren Dorfläden per sofort Bargeld abheben. Das kündigen die Volg Konsumwaren AG und die Sonect AG in einer Medienmitteilung an. Die Sonect ist die App-Entwicklerin, die diesen Bargeldbezug möglich macht. Das Angebot laufe in sämtlichen 580 Volgläden im Land.