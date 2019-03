Garten-Center Meier: Engagiert für die Region

Gewinnen Sie einen von 125 Bäumen



Zum Firmenjubiläum verlost das Garten-Center Meier in Dürnten 125 Bäume im Gesamtwert von 25 000 Franken. Mit der Teilnahme am Jubiläumswettbewerb leisten Sie einen persönlichen Beitrag für mehr Biodiversität. Denn jeder Baum zählt.



125 Linden, Erlen, Eichen oder Buchen sollen eine neue Heimat in der Region finden und künftig einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität leisten. Sind die Bäume erst einmal ausgewachsen, werden sie zu regelrechten «Biodiversitäts-Hotspots».



Unter allen Wettbewerbsteilnehmern wählt eine Expertenjury unter Berücksichtigung von Biodiversität-Gesichtspunkten die 25 wertvollsten Standorte aus. Bei der Auswahl werden neben biologischen aber auch gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Besonders geeignet sind gemeinnützige und zentrale Orte. Die ausgewählten Bäume werden direkt von «Meiers Roottruck»-Team geliefert und eingepflanzt. Welcher Baum letztlich am besten zum jeweiligen Boden passt, entscheiden die erfahrenen Gärtnerinnen und Gärtner nach einem Augenschein vor Ort.

So machen Sie mit



Suchen Sie sich Ihren Lieblingsplatz in der Region aus: Ihr Lieblingsaussichtspunkt, der Spielplatz Ihrer Kinder, Schulen, Kindergärten, Sportheime, Vereinslokale, Rastplätze, Treffpunkte usw. Die Auswahl ist gross und der Fantasie (fast) keine Grenzen gesetzt. Holen Sie anschliessend das Einverständnis der Grundstückeigentümer ein und reichen Sie Ihren Namen, die Adresse Ihres Lieblingsplatzes sowie zwei bis drei Bilder, welche die Lage möglichst gut darstellen, ein.



Alle Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf rootshow.ch