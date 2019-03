«Eine gewisse Skepsis spürt man am Anfang»

Beige Boots, Zehn-Zentimeter-Absätze und viel Extravaganz: Wenn Gaetano Sibilia auf seinen High Heels den Tanzsaal durchquert, könnte man vor Neid erblassen. Sibilia ist ausgebildeter Tänzer und bewegt sich auf den hohen Hacken, als hätte er seit Geburt nichts anderes getragen. Der gebürtige Bündner unterrichtet nebst diversen anderen Tanzstilen in Effretikon neu auch High Heels Dancing. Zum fünften Geburtstag der Tanzschule Dance Gallery bietet er einen Workshop an. Im April soll dann ein erster Kurs stattfinden.



Tanz-Sabbatical in New York



Gaetano Sibilia kommt gerade aus einem fünfmonatigen Tanz-Sabbatical in New York und London zurück. Die hiesige Tanzkultur hat seinen Tanzstil wesentlich mitgeprägt. Unter anderem das sogenannte Vogueing, ein Tanzstil, der sich in den 80er Jahren in der homosexuellen Szene in Harlem New York etabliert hat. Dort wurde er vor allem in Anlehnung an die Bewegungen von Models auf dem Laufsteg praktiziert. Auch das High Heels Dancing kann vom Vogueing inspiriert sein.

Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. März, feiert die Effretiker Tanzschule Dance Gallery ihr fünfjähriges Bestehen. An der Poststrasse 1 können Shows, Workshops und kostenlose Try-Out-Classes unter anderem im Bereich Salsa, Hip Hop, Jazz und Yoga besucht werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig, auch spontane Besucher sind willkommen.



Für Sibilia nahm das High Heels Dancing seinen Anfang aber in Chur. Dort hat er vor ein paar Jahren zum ersten Mal einen Tanzkurs auf Stilettos angeboten. «Chur ist eine sehr konservative Stadt», sagt der 24-Jährige. Er habe bewusst etwas Exotisches machen wollen. Für einige habe ein Mann auf Absatzschuhen wohl ein ungewohnter Anblick geboten, mit Spott oder Ablehnung sei man ihm aber dennoch nie begegnet. «Eine gewisse Skepsis spürt man zu Beginn aber schon» sagt Sibilia.