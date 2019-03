Ein handgemachter Brunnen für das Schwingfest in Fehraltorf

Er ist 1,2 Tonnen schwer, 5 Meter lang, knapp 0,7 Meter breit und wird am 12. Mai als Brunnen am 109. Zürcher Kantonal-Schwingfest in Fehraltorf stehen: der massive Baumstamm, der momentan vor der Werkstatt des Glasers und Schreiners Harry Jerger in Fehraltorf liegt. «Ein grosser Brocken», sagt Harry Jerger.



Es ist nicht der erste Stamm, den er und sein Kollege Beat Knöpfel zum Brunnen verwandeln: «Wir fertigten letztes Jahr für das Bachtel-Schwinget einen kleineren Brunnen an. Dann kamen die Organisatoren des Zürcher Kantonal-Schwingfest auf uns zu und fragten an, ob wir nicht auch einen für Fehraltorf stellen können», erzählt Jerger. Für ihn und Knöpfel sei sofort klar gewesen, dass sie diese freiwillige Arbeit in Angriff nehmen. «Das ist eine Ehrensache», sind sich die beiden einig. Das Schwingfest bedeute für sie beide ein Stück Heimat. «Wir freuen uns extrem darauf, einen Beitrag für diesen Grossanlass zu leisten.»



Ein regionaler Baum



Bevor aber überhaupt mit der Arbeit begonnen werden konnte, musste ein passender Baum gefunden werden. «Das war der schwierigste Part des ganzen Projekts», sagt Beat Knöpfel mit einem Schmunzeln. Es sei ihnen wichtig gewesen, dass der Baum für den Brunnen aus einem Wald in der Region kommt. «Wir haben mit diversen Förstern Kontakt aufgenommen und ihnen die Eckdaten für den passenden Baum durchgegeben.» Dieser durfte nicht zu kurz sein und musste einen Mindestradius von 35 Zentimetern haben.