Die politische Gleichberechtigung kommt erst, «wenn Männer Kinder gebären»

Sie brennt noch immer unter den Nägeln der Nation: die Frauenfrage in der Politik. Auch dreieinhalb Jahrzehnte nachdem die Freisinnige Elisabeth Kopp die erste Bundesrätin der Schweiz wurde, ist der Kampf der Frauen nicht zu Ende. So sehen das Elisabeth Kopp und Nationalrätin Tiana Angelina Moser (GLP). Im Rahmen einer Vorführung des SRF-Dokumentarfilms «Die 7 Bundesrätinnen» in der «Altrüti» in Gossau am Dienstagabend haben die beiden Diskussionsteilnehmerinnen (siehe Box) ihre Erfahrungen als Frauen in der Politik mit dem Publikum geteilt.