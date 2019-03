Das sind Usters neue Pop-up-Beizer

Es ist wohl eines der spannendsten gastronomischen Experimente, die Uster in den letzten Jahren gesehen hat: Auf dem Zeughausareal, wo in Zukunft ein neues Kulturzentrum geplant ist, soll es zur Zwischennutzung ein Pop-up-Restaurant geben. Und als wäre diese Art des Wirtens – eine Gaststätte mietet sich vorübergehend an einem bestimmten Ort ein – für die drittgrösste Stadt des Kantons nicht schon experimentell genug, setzt man nun auf eine Mieterschaft, die im gastronomischen Uster bislang sicher nicht zu den bekanntesten Playern gehört.