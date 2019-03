Das sagen Wirte zur Pop-up-Beiz

Auf dem Zeughausareal ist künftig moderne orientalische Küche Trumpf. Die in Uster wohnhafte Familie Abdel-Hassan hat von der Stadt den Zuschlag für das Pop-up-Restaurant im Gebäude K2 erhalten, das sie unter dem Namen «House of Mezze» führen will. Vorerst soll der Mietvertrag für eine Dauer von zwei Jahren gelten (wir berichteten).