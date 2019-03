Tösstaler Gemeinden müssen weniger Asylbewerber aufnehmen

Am Donnerstag gab Regierungsrat Mario Fehr (SP) an einer Pressekonferenz zur Reorganisation des Asylwesens im Kanton Zürich bekannt, dass die Sicherheitsdirektion die Aufnahmequote von Asylbewerbern für die Gemeinden senkt. Seit Anfang 2016 mussten die Zürcher Gemeinden auf 1000 Einwohner sieben Asylsuchende aufnehmen, ab dem 1. März 2019 sind es neu sechs. Ausserdem prüft die Direktion auf kommenden September eine weitere Senkung auf fünf Personen pro 1000 Einwohner. Gelingt dies, wäre die Quote dann wieder auf demselben Niveau wie vor 2016.