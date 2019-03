Kesb wirbt um mehr private Beistände

«Wir sitzen alle im gleichen Boot.» Samuel Wüst, Vorsitzender Sozialkonferenz Bezirk Pfäffikon

Vermehrt junge Hilfsbedürftigte

Die Kesb hat nun, wie schon in anderen Jahren, einen Aufruf gestartet. Mit Flyern will die Organisation auf den Gemeinden und Sozialämtern für Privatbeistände werben. Vorgesehen sind ausserdem Artikel in Lokal- und Regionalzeitungen. «Wir suchen da natürlich das direkte Gespräch», sagt Sabine Maetze. Exakte Vorgabe, wie viele neue Privatbeistände rekrutieren werden sollen, steckt sich die Kesb des Bezirks aber nicht.

Regelmässig tauscht sich die Kesb mit den Vertretern den Sozialvorstehern der Bezirksgemeinden aus. «Wir sitzen alle im gleichen Boot», sagt Samuel Wüst. Der Illnau-Effretiker Stadtrat und Gesellschaftsvorstand präsidiert aktuell die Sozialkonferenz des Bezirks. «Die Gemeinden kennen potenzielle Interessenten und können die Kontakte vermitteln», so Wüst.

Zur Zusammenarbeit zwischen privaten Mandatspersonen, Fachstellen wie zum Beispiel dem Steueramt und den Gemeinden, meint Sabine Maetze, dass diese ausgesprochen gut funktioniere.

«Die Anzahl der Einsätze variiert sehr stark.» Sabine Maetze, Kesb Bezirk Pfäffikon

Mehrheitlich Angehörige

Privatbeistände stehen regelmässig in Kontakt mit der bedürftigen Person. «Die Anzahl der Einsätze variiert sehr stark», sagt Sabine Maetze. Heutzutage seien diese Mandatspersonen auch für jüngere Erwachsene und nicht nur für betagte Personen zuständig, sagt Sabine Maetze. Diese Fälle hätten in letzter Zeit zugenommen.

Rund drei Viertel dieser Beistände sind Angehörige der Bedürftigen, bei etwa einem Viertel handelt es sich um eine Drittperson. Die Beistände stehen unter der Aufsicht der Kesb. Regelmässig legen die Mandatspersonen gegenüber der Kesb Rechenschaft ab.

Diskretion und guter Leumund

Den zeitlichen Aufwand schätzt die Kesb auf 10 Stunden pro Monat. Es besteht Anspruch auf eine Entschädigungspauschale. Gemäss kantonaler Richtlinien liegt der Spielraum dafür bei 2000 und 6000 Franken pro Mandat während zwei Jahren. Es gebe allerdings grosse Unterschiede, wie Sabine Maetze betont. Der finanzielle Anreiz alleine dürfe bei einem Beistandsmandat nicht ausschlaggebend sein. «Auf jeden Fall sind wir Personen sehr dankbar, die sich auf diese Weise engagieren.»

Was die Anforderungen betrifft, so sei es primär wichtig, Verständnis für die Lebenssituation der zu betreuenden Person mitzubringen, fasst es Sabine Maetze zusammen. Konkret müsse sich eine Beistandsperson mit Themen wie der Buchhaltung, der Steuererklärung, dem Zahlungsverkehr, aber auch beispielsweise mit den Grundzügen des Sozialsystems auskennen. Weitere Anforderungen sind Deutschkenntnisse, Diskretion und ein guter Leumund.