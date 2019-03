«Jahrhundertprojekt»: Siegerteam präsentiert die neue Dreifachturnhalle

Man könnte meinen, in Hinwil stehe eine Gemeindeversammlung an. Und zwar eine mit besonders heiklen Geschäften. Nur strömen die Leute an diesem Montagabend nicht in den Saal des Restaurants Hirschen, sondern ins Mehrzweckgebäude Eisweiher. Viele bleiben zunächst vor grossen Plakaten mit Visualisierungen stehen, die den Wänden entlang im ganzen Raum verteilt stehen.