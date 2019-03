«Ich kann mein Publikum auch nicht stundenlang zuschwatzen»

Herr Heuss, Sie treten am Donnerstagabend in Uster auf. Jüngst ist in der Stadt ein Auto zwischen den Bahnschranken stecken geblieben. Haben Sie eine Erfindung, um solche Zwischenfälle in Zukunft zu vermeiden?

Stefan Heuss: Ein automatisches Nagelbrett, das auffährt, wenn die Wechselblinkanlage missachtet wird, fällt mir spontan ein.

Hat eine Ihrer Erfindungen für Sie jemals wirklich ein Alltagsproblem gelöst?

Nein, die Erfindungen sind mehr für das Publikum.

Ihre Comedyshow heisst «Die grössten Schweizer Patente». Haben Sie jemals eine Erfindung patentieren lassen?

Nein, ich sehe meine Maschinen primär als Kunstobjekte, die als solche bereits urheberrechtlich geschützt sind. Ein Patentrecht zu kaufen, wäre schlichtweg zu teuer und eher für grosse Firmen interessant.

Suchen Sie Lösungen für Probleme oder Probleme für Lösungen?

Das Schwierige ist, interessante Probleme zu finden. Die Lösungen liegen dann meistens nah. Natürlich nicht immer beim ersten Anlauf, manchmal dauert es schon etwas länger. Ich hatte auch schon Maschinen mit coolen Bewegungen, für die ich dann eine Verwendung suchte. Beispielsweise das Massagegerät, das ich aus einer elektrischen Säge gebaut habe, die sich hin und her bewegte.