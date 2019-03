«Es ist ein Knebelvertrag»

Seit das SRF die bekannte Sendereihe «Mini Beiz, dini Beiz» absetzte, flimmert wochentags deren Nachfolgesendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» über die Bildschirme. Nun besucht die Sendung, in der die Teilnehmer ihren Heimatort präsentieren, den Kanton Zürich.Vier der fünf Zürcher Ortschaften, die in der Woche vom 11. bis 15. März vorgestellt werden, liegen im Oberland. So auch die letzte Station der Woche: Hinwil.