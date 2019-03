Eine Stadt kämpft gegen den Frauenhandel

Es ist ein globales Problem. Zumindest, wenn man den Frauenhandel als Phänomen betrachtet. Die Dunkelziffer von Betroffenen ist hoch, sie als Opfer zu identifizieren oft schwierig. Die Zahlen bekannter Fälle zeigen jedoch ein klares Bild. Ein Grossteil der betroffenen Frauen stammt aus Osteuropa. Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) berechnet ihren Anteil auf 39,5 Prozent (Stand 2017).

Die Stadt Illnau-Effretikon will nun handeln. Gemeinsam mit der reformierten und katholischen Kirche und dem Effretiker Verein Solidarbasar soll Geld für ein Kooperationsprojekt zwischen der FIZ und einer bulgarischen Nichtregierungsorganisation gesammelt werden. Die «Animus Association» betreibt in Sofia unter anderem eine Beratungsstelle für Opfer von Gewalttaten sowie ein Krisenzentrum für Opfer von Menschenhandel.

Langjähriger Einsatz

Das städtische und kirchliche Engagement hat in Illnau-Effretikon Tradition. Seit vierzig Jahren setzt man sich in gemeinschaftlicher Arbeit für diverse Entwicklungsprojekte in der zweiten und dritten Welt ein. Die Auswahl der einzelnen unterstützungswürdigen Projekte folgt dabei einem Turnus. Jedes Jahr fliessen die Spenden in einen anderen Erdteil. Letztes Jahr war dies Afrika, heuer kommen die Beiträge Osteuropa zu Gute.

«Wir achten darauf, dass entsprechende Sicherheitszertifikate vorgewiesen werden können.»

Stadtpräsident Ueli Müller (SP)

Insgesamt fünf Entwicklungsprojekte hat Stadtpräsident Ueli Müller (SP) zusammen mit der Vergabekommission ausgewählt. Dazu gehören etwa die Förderung der Landwirtschaft in Bosnien-Herzegowina oder in Moldawien. So will etwa die Caritas Schweiz die im Jugoslawienkrieg zerstörten Produktionsstrukturen für Kleinbauern in Ostbosnien wiederaufbauen. Und Solidar Suisse setzt sich für bessere Ausbildungsmöglichkeiten im Kosovo ein. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt da bei rund 58 Prozent.

Sicherheitszertifikate sind Voraussetzung

Ueli Müller betont, dass man um die Überprüfung der Organisationen bemüht sei. «Wir achten darauf, dass entsprechende Sicherheitszertifikate vorgewiesen werden können.» Ein Stück weit sei das Engagement aber auch eine «Vertrauenssache». Da die Stadt und Vergabekommission hauptsächlich mit bekannten Organisationen zu tun habe, dürfe man mit einer gewissen Transparenz rechnen.

«Wir erhalten jeweils vorab detaillierte Projektbeschriebe, die zeigen, wohin die Spendengelder fliessen.» Zudem würden Spendenorganisationen wie etwa Caritas ihre Rechnungsbücher offenlegen. Nach erfolgter Spende werde zusätzlich mit Jahresberichten über den Projektstand informiert.

An der Spende ist die Stadt mit rund 60‘000 Franken, die reformierte Kirche mit 50‘000 und die katholische Kirche zu 30‘000 Franken beteiligt. Vom Verein Solidarbasar fliessen rund 11‘000 Franken in die Spendenkasse. Mit der Projektausstellung im Stadthaus, ökumenischen Veranstaltungen und den Kulturwochen, die im September stattfinden, will man zudem, private Spender ansprechen. Insgesamt erhofft sich die Stadt rund 170‘000 Franken zusammen zu bringen.

Die Ausstellung zu den Entwicklungsprojekten kann noch bis zum Freitag, 15. März, im Stadthaus Effretikon besichtigt werden. Spenden können unter IBAN: CH67 0900 0000 8400 4212 3 eingezahlt werden.