Schreinerlehre – Basis für eine grosse Zukunft

Einen Sinn für Ästhetik und ein gutes Vorstellungsvermögen sollten künftige Schreinerinnen und Schreiner mitbringen. Handwerkliches Geschick, Verständnis für technische Vorgänge und selbstständiges Arbeiten gehören ebenfalls zu den Voraussetzungen. Aber vor allem eine Eigenschaft eint alle, die sich dem Schreinerberuf verschrieben haben: Die Leidenschaft, mit Holz zu arbeiten – und auf die Genugtuung hinzuarbeiten, aus einer einfachen Idee am Ende etwas Tolles geschaffen zu haben.

Am 20. März haben Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus der Region gleich selbst die Möglichkeit auszuprobieren, ob sie das Zeug zur Schreinerin oder zum Schreiner mitbringen. In der Gewerblichen Berufsschule Wetzikon können sie sich einen Nachmittag lang über den Schreinerberuf informieren, einen Rundgang durch die Werkstatt unternehmen und dabei erste Schreinerluft schnuppern. Auch die Arbeit mit Holz steht selbstredend auf dem Programm.

Eine vielseitige Ausbildung

Denn anpacken, das müssen Schreinerinnen und Schreiner nach wie vor können. Dabei beschränken sich die verarbeiteten Materialien nicht nur auf Holz. Auch der Umgang mit Glas, Stein oder Kunststoff muss gelernt sein. Dieser Aspekt sorgt neben der breiten Palette an möglichen Endprodukten für die grosse Vielseitigkeit der Schreinerausbildung.



Inzwischen ist der Schreinerberuf zudem in vielerlei Hinsicht im Zeitalter modernster und digitaler Technologie angekommen. Um noch exaktere Produkte herstellen zu können, wird mit dreidimensionalen Zeichnungsprogrammen gearbeitet und das Holz schliesslich mit Präzisionsmaschinen in die richtige Form gesägt.

Ist die Lehre einmal abgeschlossen, sind die Optionen für die Zukunftsgestaltung zahlreich. Sei es der Aufstieg zum Werkstattleiter oder gleich der Gang in die Selbstständigkeit. Dank der breit angelegten Lehrausbildung steht aber auch einer Berufsmatura oder einem Hochschulstudium nichts im Weg. Die vierjährige Lehrausbildung zur Schreinerin oder zum Schreiner bietet sich damit als ideales Sprungbrett für eine erfolgreiche Zukunft an.