Ein Helikopter kämpft gegen den Borkenkäfer

Der morgendliche Motoren- und Rotorenlärm über den Hausdächern lockt am frühen Montag viele Seegräbner aus ihren Häusern. Über ihren Köpfen dreht ein Helikopter seine Runden - immer wieder mit ganzen Bäumen im Schlepptau. Die Aktion ist aussergewöhnlich, wie Revierförster Stefan Burch sagt. «Seit ich hier Förster bin, ist das erst der dritte Helikoptereinsatz.»

Grund dafür: Das Gelände ist unwegsam und ein Teil der Bäume gefährlich. Burch selber hat sie markiert - es sind so genannte «Käferbäume»; heimgesucht vom Borkenkäfer und unterdessen so verdorrt, dass sie drohen, auf die nahe Bahnlinie zu fallen. «Das Gelände ist dort aber so steil, dass wir ohne Helikopter gar nicht drangekommen wären», so Burch.

Weiterer Holzschlag auf der anderen Talseite

Laut der Seegräbner Einwohnerkontrolle ging es um 57 «Käferbäume» in jenem Gelände. Die Eigentümerin ist die SBB, sie hat gemäss Burch auch entschieden, den Helikopter zum Einsatz zu bringen und den entsprechenden Auftrag vergeben. Burch selber sei während der Arbeiten nicht zugegegen gewesen. «Ich hatte auf der anderen Seite des Tals zu tun – dort steht auch ein grösserer Holzschlag an.»

«Solche Holzschläge sind automatisch deutlich teurer.» Stefan Burch, Revierförster

Ein weiterer fand offenbar schon vor einigen Tagen statt. «Wir hatten oben auf der Anhöhe im Bereich der Heidenburg viele von Käfern befallene Bäume gefällt. Dort konnten wir sie aber mit einem Traktor abtransportieren», sagt Burch. Den Helikopter einzusetzen, sei wirklich nur ein Szenario für den Notfall. «Solche Holzschläge sind automatisch deutlich teurer.»

Am Mittwoch gehts weiter

Laut Jacqueline Bachmann von der Gemeindeverwaltung Seegräben reichte der Montagmorgen witterungsbedingt nicht aus, um die Arbeiten abzuschliessen. «Die verbleibende Arbeit wird am Mittwoch erledigt.» Die Gemeinde habe auch bereits die zweite Ausnahmebewilligung für die Helikopterflüge gesprochen.