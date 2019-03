Die Bäume sind bereits weg

Seit Montagmorgen ist die Pfäffiker Seestrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Bevor die neue Begegnungszone ihre Pflästerung und die neue Brunnenanlage erhält, müssen unterirdische Arbeiten erledigt werden. So entsteht unter anderem eine neue Gasleitung und die Wasserversorgungsleitungen sowie die Entwässerung werden erneuert (wir berichteten). Dafür wurden zuerst die Bäume entlang der Strasse gefällt, bevor der offizielle Spatenstich am Nachmittag im kleinen Rahmen erfolgte – pünktlich in einer Regenpause und bei Sonnenschein.

Gegen Allee entschieden