Das Blut zieht sich durch seine vier Berufe

Geld in den USA parkiert

In diesen Monaten, wo Organ in der Schweiz weilt, arbeitet er vorwiegend als Zahnarzt zusammen mit seiner Mutter in der gemeinsamen Praxis in Hittnau. Die Vorstellung des Hollywood-Schlägers, der in weissem Kittel Menschen mit grosser Sorgfalt und Präzision behandelt, erstaunt Moderator Nägeli. Doch: «Besonders Zähne zu ziehen ist anspruchsvoll und braucht viel Kraft», sagt Organ. Am liebsten arbeite er jedoch mit dem Skalpell am Zahnfleisch. Und damit haben die Tätigkeiten Filmproduzent, Buchautor und Zahnarzt, die Organ ausübt, eines gemeinsam: Es muss Blut fliessen.

Wieviel Organ mit seinen Filmen in den USA verdient will er nicht sagen. Doch: «Dieses Geld habe ich in den Staaten parkiert, da ich bei einem Transfer in die Schweiz zirka 35 Prozent Steuern bezahlen müsste.» Dennoch hat er sich in seiner Heimat etwas amerikanischen Lifestyle gegönnt. Er habe sich einen «Dodge Challenger Hellcat» mit 6,2 Liter Hubraum und 728 PS geleistet. «Mit diesem fahre ich bisweilen nach Deutschland, um ihn auf 300 Kilometern pro Stunde hochzujagen.»