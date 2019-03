Coca-Cola testet Nährwert-Ampel auf dem Schweizer Markt

Seit Ende 2018 hat Coca-Cola Schweiz mit Sitz in Brüttisellen eine Nährwert-Ampel auf Coca-Cola, Fanta und Sprite eingeführt. Der Konsument bekommt so den Gehalt an Kalorien und Nährstoffen (Brennwert, Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker, Salz) im Verhältnis zur empfohlenen Tageszufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen angezeigt. Grün signalisiert einen tiefen, orange einen mittleren und rot einen hohen Gehalt. «Wir wollen transparent über unsere Inhaltsstoffe informieren», sagt Mediensprecher Matthias Schneider.