Ein Jubiläumsjahr im Zeichen der Biodiversität

Firmengründer Ernst Meier würde wohl stolz sein, könnte er heute sehen, was aus seiner ehemaligen Samenhandlung geworden ist. Eine eigene Gärt­nerei, Gartengestaltung und das moderne Garten-Center in Dürnten, das derzeit bereits in ein frühlingshaftes Blumenmeer gehüllt ist und eine Fülle an Pflanzen und Bäumen beheimatet, die schweizweit ihresgleichen sucht.

Auf über 20 000 Quadratmetern Fläche findet sich im Garten-Center Meier alles, was das Herz eines Gartenfreunds begehrt. Eine einmalige Vielzahl an Blumen, Sträuchern und Bäumen wird in den Glashäusern sowie im Aussenbereich angeboten. Auf die Eigenproduktion, die auf höchsten Qualitätsstandards basiert, legt das Unternehmen besonders viel Wert. So werden rund 70 Prozent der Pflanzensorten selbst kultiviert.