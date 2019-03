Die drei Männer von der FBW-Garage

Wer in Agasul die Brauistrasse Richtung Weisslingen hochfährt, kommt am Transportunternehmen Nüssli AG vorbei. Die Firma hat sich auf Carreisen, Kranarbeiten und Transporte spezialisiert. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite sieht es fast so aus, als ständen Lastwagen verschiedener Generationen für ein Familienfoto bereit: Moderne Scania-Lastwagen, ein schwerer Vierachser von Saurer und alte FBW-Nutzfahrzeuge.