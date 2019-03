Stadtpolizei musste 80 Bussen verteilen

Im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle im Innerortsbereich an der Zürichstrasse in Uster kontrollierte die Stadtpolizei den in Richtung Nänikon fahrenden Verkehr. Wie die Stadtpolizei mitteilt, missachteten während der zweistündigen Kontrolle 80 Fahrzeuglenker die erlaubte und signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Alle Lenker hätten im Ordnungsbussenverfahren sanktioniert werden müssen, schreibt die Stadtpolizei.

Ein Automobilist überschritt die erlaubte Geschwindigkeit um 21 km/h. Der 45-jährige Lenker wird sich deswegen vor dem Statthalteramt Uster verantworten müssen.