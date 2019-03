«Pünktchen und Anton» schlägt alle

Die Gemeinde Dürnten will die Schulanlage Bogenacker-Tannenbühl (Bota) für drei Kindergarten- und zehn Schulklassen der Primarschule inklusive dazu nötige Zusatzräume nutzbar machen. Die Schulhäuser stossen an ihre Kapazitätsgrenzen, bedingt durch das starke Bevölkerungswachstum in der Gemeinde, wie Gemeindepräsident Peter Jäggi (FDV) an einem Informationsanlass erklärte.