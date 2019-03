«Endlich, endlich ein Treffpunkt zwischen Greifensee und Nänikon»

Ein junger Mann schlurfte am Freitagmorgen um das hell erleuchtete Café beim Bahnhof Nänikon-Greifensee und guckte neugierig durch die Fenster. Wäre der Mann ein Städter, würde er sich wohl fragen, wieso das Starbucks-Markenzeichen auf den Fenstern jetzt in Orange gehalten und mit «Gleis 1» beschriftet ist. Ein Einheimischer hätte sich dagegen zweifellos gefragt, wie von heute auf morgen Leben in die ehemalige SBB-Schalterhalle einkehren konnte.