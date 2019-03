Ein U fürs Baufeld A

Einen Projektnamen gibt es noch nicht. Die Taufe soll aber bald erfolgen. So bezeichnen die Planer das Areal an der Ecke Brandriet-, Moosburg-, Rütlistrasse momentan noch etwas technisch als Baufeld A. Dort soll in den nächsten Jahren ein fünfgeschossiger Gebäudekomplex entstehen. Ab Freitag, 1. März, liegt der private Gestaltungsplan für das knapp 4000 Quadratmeter grosse Gebiet auf der Stadtverwaltung öffentlich auf.