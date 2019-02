Sesseltanz um den siebten Sitz

Zum grossen Stühle-Rücken wird es bei den Kantonsratswahlen am 24. März im Wahlbezirk Winterthur-Land wohl nicht kommen. Die meisten Parteien setzen an der Spitze auf ihre bewährten Zugpferde: Die FDP auf die 2015 gewählte Prisca Koller aus Hettlingen, die an der Hochschule St. Gallen Ökonomie studiert hat. Die SP auf die in Seelmatten bei Turbenthal beheimatete Schulleiterin Theres Agosti Monn, die seit 2013 Mitglied des Kantonsrats ist.