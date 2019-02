Die Betonwanne führt wieder zu Verkehrseinschränkungen in Hinwil

Längere Reisezeiten

Damit der Verkehr vom Bahnhof her abfliessen könne, wird an der Dorfplatzkreuzung im Zentrum von Hinwil eine Lichtsignalanlage installiert, auch dies analog zur ersten Etappe. Die Busse des öffentlichen Verkehrs müssen in Richtung Wetzikon umgeleitet werden und stoppen an der Haltestelle Dorf nur in Richtung Bahnhof. In den Stosszeiten könne dies zu längeren Reisezeiten führen, so das Tiefbauamt.

Für Fussgänger und Velofahrer gebe es keine grossen Einschränkungen. Bei der Baustelle Wildbach werde eine entsprechende Signalisation angebracht.

«Dies hat einen Auftrieb zur Folge, dem mit dem Eigengewicht der Wanne entgegengewirkt werden muss» Kantonales Tiefbauamt in seiner Medienmitteilung

Ursprünglich begonnen hatte die Sanierung im April 2018. Das kantonale Tiefbauamt saniert die Winterthurerstrasse und die Überlandstrasse in Hinwil im Bereich ihrer Kreuzung und der Unterführungen vor der Bührerkreuzung. Grund dafür sind Alterserscheinungen. Im November wurden die Arbeiten unterbrochen, weil für die Belags- und Betonarbeiten eine Minimaltemperatur nötig ist, die im Winter regelmässig unterschritten wird.

Die Arbeiten dauern so lange, weil die Betonwanne der Unterführung komplett im Grundwasser steht. «Dies hat einen Auftrieb zur Folge, dem mit dem Eigengewicht der Wanne entgegengewirkt werden muss», so das Tiefbauamt. Die Folge ist, dass nur maximal 50 Prozent des Belags weggenommen werden können. «Ansonsten würde die Betonwanne förmlich davon schwimmen.» Die Sanierung soll im September abgeschlossen werden.

Anfrage von Roland Brändli

Der Hinwiler SVP-Kantonsrat Roland Brändli thematisiert die Bauzeit für die Sanierung in einer Anfrage an den Regierungsrat. Während der ersten Bauetappe habe es für das Gewerbe «zum Teil massive Ertragseinbussen» gegeben. Zudem sei das zusätzliche Verkehrsaufkommen eine konstante und nicht zu unterschätzende Belastung. Er fragt den Regierungsrat, was der Kanton unternehme, um die Bauzeit zu verkürzen. Auch zu konkreten allfälligen Massnahmen will Brändli eine Einschätzung des Kantonsrats: In den fünf Fragen will er wissen, ob die Nutzung von Reserve-Zeitfenster, zusätzliche Arbeiter oder verlängerte Arbeitszeiten die Bauzeit verkürzen würden. Zudem fragt Brändli, ob die Fahrbahnen für die Dauer der Bauzeit an die Baufirmen vermietet würden, «damit das Interesse der Firmen gegeben ist, die Bauzeit möglichst kurz zu halten».