«Beim Abschied vom Oberland habe ich heisse Tränen vergossen»

Am anderen Ende des Drahts erklingt ein erleichterter Seufzer. «Diese Schweizer Verlässlichkeit. So schön.» Es ist 14 Uhr in der Schweiz, 13 Uhr in Portugal. Dort sitzt Claudine Halbheer in ihrem Bed and Breakfast auf einem Stuhl, den Telefonhörer ans Ohr gedrückt und lächelt. Die ehemalige Wetzikerin hat Heimweh. Wie so oft, wenn sie mit jemanden aus dem Zürcher Oberland spricht. Die Südportugiesen seien wundervolle Menschen, liebenswert und hilfsbereit, aber «so etwas von unzuverlässig». Doch nicht nur deshalb vermisst die 50-Jährige ihre ehemalige Wahlheimat.