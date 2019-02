Zusammenarbeit mit Spital Männedorf soll viele Vorteile bringen

Die Bewohner des Alters- und Pflegezentrum (APZ) Loogarten in Esslingen erhalten seit Anfang Jahr Unterstützung vom Spital Männedorf. Die Ärztin Karola Hausmann und der Arzt Christian Kandler, die die Abteilung für Akutgeriatrie in Männedorf aufgebaut haben, haben die ärztliche Verantwortung für das APZ Loogarten übernommen. Dies schreiben Spital und Pflegezentrum in einer Medienmitteilung.

Im Rahmen der Kooperation mit dem APZ übernehmen die Mediziner aus Männedorf nun die Hausarztfunktion für die Bewohnerinnen und Bewohner ohne eigenen Hausarzt und stellen die medizinische Versorgung bei Notfällen zusammen mit der Notfallstation des Spitals sicher.

Stärkere Vernetzung

Die neue Zusammenarbeit soll für die Bewohner zahlreiche Vorteile bringen, heisst es. So profitierten sie nicht nur von der Expertise der Ärzte. Sollte ein Spitalaufenthalt nötig sein, sei die Kontinuität in der Behandlung und Betreuung gewährleistet. Auch im umgekehrten Fall, wenn ein Patient des Spitals eine Übergangspflege benötigt und auf einen Heimplatz mit ärztlicher Hilfe angewiesen ist, biete die Zusammenarbeit Unterstützung.

Medizinische Dienstleistungen von Spezialisten seien zunehmend gefragt, schreiben das Spital und das Pflegezentrum. Da einerseits immer mehr Menschen in das APZ Loogarten ziehen, die keinen Hausarzt haben und anderseits neue Bewohner oft verschiedene Krankheiten gleichzeitig haben und unter psychischen Beschwerden leiden. «Von einer stärkeren Vernetzung können Patienten nur profitieren», heisst es in der Mitteilung.