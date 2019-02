«Unsere Plattentaufe ist eine Art Paukenschlag. Hier sind wir. Hört, seht, fühlt.» Sven Rosemann teilt sich, zusammen mit Rino Rollin, denn Bass- und Leadsängerjob bei der Pfäffiker Band Sons of Phoenix. «Das ist nicht ganz üblich», sagt er entspannt. Von Nervosität keine Spur. Dabei hätte er allen Grund dazu: Zusammen mit den anderen Sons of Phoenix, Martin Bartholdi, Rino Bollin und Stephan Eimer, tauft er nächsten Samstag das Album «Rising» im Nova Theater in Pfäffikon (siehe Box).